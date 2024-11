Gaeta.it - Giornata contro la violenza sulle donne: eventi e iniziative a Macerata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale, la Polizia di Stato dipartecipa attivamente adi sensibilizzazione e prevenzione. Attraverso la campagna “Questo non è amore”, le forze dell’ordine si impegnano a combattere ladi genere, supportando le vittime e informando la cittadinanza su come riconoscere e affrontare problemi legati alladomestica.Inal centro commerciale Cuore dell’AdriaticoDomani, lunedì 25 novembre, il centro commerciale “Cuore dell’Adriatico” di Civitanova Marche sarà il palcoscenico di un appuntamento importante. A partire dal pomeriggio, personale specializzato del Commissariato di Polizia disarà presente per ascoltare e consigliare i cittadini, con un focus particolare sulla prevenzione della