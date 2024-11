Liberoquotidiano.it - Fabrizio Quattrocchi ucciso dai jihadisti, dopo l'insulto arriva il verdetto: pesante condanna

Primain tribunale per chi ha insultato. Il precedente, che potrebbe risultare indicativo anche per gli altri 247 casi analoghi di querela per diffamazione a mezzo social, viene dal Trentino Alto Adige: un giornalista del Corriere dell'Alto Adige, M. A., è statoto (la Procura altoatesina aveva chiesto 3 mesi di carcere per l'imputato) per aver definito un "mercenario" l'ex soldato italianoin Iraq dai terroristi di Al Qaeda il 14 aprile del 2004, con tanto di tragico video-testamento pubblicato dai. Per l'esattezza, il giornalistato aveva scritto che sarebbe stato meglio dedicargli "una statua" in "una piazzetta per cani". Il filmato disconvolse l'Italia: sono gli ultimi secondi prima della sua barbara esecuzione.