Gaeta.it - Ecco i nuovi membri del Consiglio Nazionale dell’Anci: un orgoglio per le Marche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il riconoscimento di quattro amministratori marchigiani aldell’AssociazioneComuni Italiani sotto la direzione del Partito Democratico rappresenta un momento significativo per la regione. Questa nomina è avvenuta durante l’Assembleaa Torino, evidenziando l’importanza della rappresentanza locale in ambito.IdelIl Partito Democratico delleha espresso grande entusiasmo per idel. I quattro amministratori locali nominati sono: Sara Moreschini, sindaca di Appignano del Tronto, Federico Scaramucci, capogruppo Pd alComunale di Urbino, Dario Romano, capogruppo Pd alComunale di Senigallia, e Camilla Palmieri, assessora del Comune di Treia.