Conte | Grillo entrato a gamba tesa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.38 "Non mi sarei mai aspettato che il garante si mettesse di traverso ed entrasse a. Un garante che ci ha detto da subito e lo ha ripetuto con Pec e video che si sono alcune cose di cui potete discutere e altre no. Questo ha creato un cortocircuito". Con queste parole di Giuseppealla Costituente del M5S su chiude in via definitiva la questione del "garante". "Non è stato mai uno scontro fra il garante e il sottoscritto", affermache ribadisce il no al divieto di alleanze e dice "siamo progressisti".