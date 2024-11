Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Follia la vittoria di Kiev su Mosca, criminale il governo d’Israele. Dobbiamo gridarlo senza essere chiamati filoputinisti e antisemiti”

“Su un puntoassolutamente fermi e chiari:assolutamentetravolgenti coinvolgendo quante più forze politiche e chiedere a gran voce ai nostri governanti di imporre una svolta negoziale per terminare il conflitto russo-ucraino. Perché, l’abbiamo detto dall’inizio, questa escalation non ci avrebbe portato nulla se non passo dopo passo sull’orlo di un baratro della terza guerra mondiale“. Sono le parole pronunciate nel corso dell’ultima giornata di Nova, l’assemblea costituente del M5s, da Giuseppein un dialogo con Sahra Wagenknecht, fondatrice e leader del partito di sinistra BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht).Tra le ovazioni del pubblico, il leader del Movimento sottolinea: “Se l’obiettivo politico dei nostri governanti è quello di riportare una sconfitta militare sulla Russia, noidire con chiarezza che questa è unaper questoaccusati difilo-putinisti.