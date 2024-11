Quotidiano.net - Classe G elettrica. L’avventuriera non cambia pelle

Che laG abbia giocato in un campionato a sé stante sin dalla sua nascita, 45 anni fa, non è mai stato un segreto. Il fuoristrada di Mercedes ha sempre rappresentato un unicum con la sua anima elitaria pronta a sporcarsi la carrozzeria. E anche ora che quell’anima è diventata, nulla èto. La MercedesG 580 non rinuncia agli elementi che l’hanno resa celebre: al primo sguardo, parcheggiata di fianco alle sue sorelle endotermiche, non è stato così scontato distinguerla. Merito di quelle forme squadrate, dei fari rotondi e degli indicatori di direzione sui passaruota. Premendo il pulsante di accensione, G-Roar porta alle orecchie un suono familiare: il sound della Gè stato modulato sull’iconico V8, con un tono crescente. La posizione di guida consente di controllare al meglio ogni centimetro di questo gigante compatto e nella guida su strade a scorrimento veloce si ha quasi la sensazione di trovarsi al volante di un SUV più che di una fuoristrada così boxy.