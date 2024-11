Danielebartocciblog.it - Bisciglia (Temptation Island) sulla Roma di Claudio Ranieri: “Zero paura”

E’ un Filipposcatenato quello incontrato ieri sera a Rimini: “e la? Timore”. Nel primo pomeriggio il conduttore del programma tvha fatto tappa al Centro Commerciale Le Befane Rimini in occasione del 19° compleanno dello Shopping Centre di Via Caduti di Nassiriya. Grande allegria e una gustosa torta per celebrare al meglio il traguardo raggiunto. In esclusiva abbiamo intervistato proprio, tifosissimo della Lazio, che si è concesso senza filtri ai nostri microfoni, toccando in particolar modo gli argomenti di Lazio e, con un cenno sul nuovo allenatoreche debutterà oggi a Napoli contro il team di Antonio Conte. L’apprezzato conduttoreno, salito alla ribalta nell’annata 2006 grazie alla partecipazione al programma Grande Fratello, è molto amato dai fan di, motivazione per la quale la sua figura è sempre molto chiacchierata.