Isaechia.it - Amici 24, puntata del 24/11/24: Vybes vince la sfida e resta nella scuola, acceso scontro tra i prof dopo una proposta della Celentano

Leggi su Isaechia.it

E’ appena terminata la nonadel pomeridiano di24, il fortunato talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.L’appuntamento domenicale con la ventiquattresima edizione del talent si è aperto con l’ingresso dei giudici Anbeta Toromani (ballo) ed Al Bano Carrisi e Brunori Sas (canto). La prima allieva a scendere in pista è stata Alessia Pecchia, ballerina di Alessandra, seguita da TrigNO (nome d’arte di Pietro Bagnadentro) che ha cantato Il mio canto libero di Lucio Battisti inserendovi barre da lui scritte. Terminata l’esibizione dell’alunno di Anna Pettinelli, è stato il turno di Alessio Di Ponzio (ballerino di Emanuel Lo) e di Senza Cri (Cristina Carella, cantante di Lorella Cuccarini) che ha intonato Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro.Dunque, è stata la volta del ballerino Dandy Cipriano (nuovo allievo di Deborah Lettieri) e di Chiamamifaro (Angelica Gori, allieva di Rudy Zerbi) che ha cantato 100 messaggi di Lazza.