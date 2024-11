Ilfattoquotidiano.it - “A essere gentile mi fo**e ogni volta”: Leclerc contro Sainz, esplode via team radio. Cosa è successo tra le Ferrari nel Gp di Las Vegas

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutta la rabbia di Charlesvia, come mai eraprima, mentre con la suasta rientrando ai box al termine del Gran premio di Las, chiuso al quarto posto dietro alle due Mercedes e al compagno di squadra Carlos. Nel mirino dic’è proprio lo spagnolo. Tutto parte dai complimenti di Bryan Bozzi, suo ingegnere di pista, per la gara appena concluso: “Sì, tutto quello che vuoi. Come sempre. Sì, ho fatto il mio lavoro. Ma per dire le cose come stanno, ami, ca**o. Sempre, ca**o”. Bozzi prova a calmare, perché sa che quelle parole finiranno in diretta tv. Ma il monegasco è incontenibile: “Che poi non è questione digentili, è solorispettosi, so che devo stare zitto ma a un certo punto è sempre lo stesso quindi, fan***o”.