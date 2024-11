Zonawrestling.net - WWE: CM Punk si unisce alla OG Bloodline a Survivor Series, le prime dichiarazioni post SmackDown

Il ritorno dell’OG Paul Heyman Guy, CM, per mano dello stesso Wiseman, ha messo un memorabile punto finale all’edizione del 22 novembre di Friday Night. Con il “Best in the World” che sifila della OGper WWE: WarGames,ha “espresso” alcune parole per commentare la sua alleanza con Roman Reigns e la sua famiglia. Il segmento del Main Event era imato per stabilire i “Termini di Arresa” da parte di Solo Sikoa e la sua nuovaper Reigns e il suo gruppo. I membri originali della, tra cui Roman Reigns, Sami Zayn e The Usos, hanno affrontato la fazione di Solo Sikoa. Sikoa ha proo l’unità, affermando che insieme avrebbero potuto controllare la WWE per anni.Tuttavia, il momento ha preso una piega drammatica quando Paul Heyman ha fatto il suo ingresso, con la sua introduzione caratteristica e ha rivelato il misterioso quinto membro della OG: CM