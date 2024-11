Iltempo.it - Ucraina, eliminazione dello Stato e suddivisione in tre parti: il documento

Leggi su Iltempo.it

Mentre si discute di un possibile accordo tra Mosca e Kiev sul conflitto che sta mettendo in ginocchio il cuore dell'Europa, inizia a circolare la notizia di unche avrebbe preparato il ministero della Difesa russo e che conterrebbe delle previsioni sullo sviluppo della situazione politico-militare a livello mondiale fino al 2045, in cui si presume che loucraino debba essere eliminato e il suo territorio diviso in tre. Lo riferisce l'agenzia di stampa"Interfax Ukraina", citando fonti d'intelligence. Secondo l'agenzia, la Russia potrebbe tentare in futuro di inoltrare questo piano alla nuova amministrazione Usa "attraverso rappresentanti di Stati stranieri". Nelsi citano, fra lein cui l'dovrebbe essere divisa, "le nuovi regioni della Russia", ovvero Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, nonché la Crimea e Sebastopoli.