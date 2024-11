Ilfattoquotidiano.it - Trump sceglie il miliardario Bessent come nuovo segretario al Tesoro. Fondatore di una società di investimento, ha lavorato con Soros

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Deludendo Elon Musk, il presidente eletto Donaldha sceltoalil managerdegli hedge fund ScottdelladiKey Square Capital Management. Una decisione non scontata considerato che il 62enne haper decenni con il finanziere George, bestia nera dei Repubblicani. La nomina più attesa nella nuova amministrazione è arrivata venerdì, nella notte italiana. Il New York Times sottolineaavrà il delicato compito di guidare un’agenda economica che dovrebbe essere costruita attorno all’aumento dei dazi e al taglio delle tasse. Il che gonfierà il deficit statunitense e rischia di far ripartire l’inflazione, assillo dell’americano medio e emergenza di cui molti elettori hanno ritenuto responsabile il presidente uscente Joe Biden.