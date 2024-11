Tennis, Andy Murray nuovo allenatore di Djokovic

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 nov. (askanews) – Saràilcoach di Novak. Lo scozzese, fresco di ritiro la scorsa estate dopo il torneo Olimpico, accompagnerà il serbo nella preparazione alla prossima stagione e almeno fino al termine del prossimo Australian Open, torneo in cuiè arrivato 5 volte in finale: in quattro occasioni sconfitto proprio da. Lo scozzese, alla prima esperienza dunque da, sarà a fianco dell’ex n°1 del mondo e avversario per quasi tutta la carriera sul campo. A confermarlo, oltre a varie indiscrezioni, anche un video apparso sui social didal contenuto piuttosto chiaro: “comunque non gli piaceva stare in pensione”. L'articolodiproviene da Ildenaro.it.