Ilfattoquotidiano.it - Siamo sempre connessi: breve manuale di sopravvivenza per utenti Whatsapp esasperati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Leonardo BottaIn principio furono gli sms (Short Message Service): brevi messaggi istantanei supportati nella digitazione dall’innovativa tecnologia T9, scambiati tra telefoni cellulari quando questi erano ancora rozzi e pesanti antenati dei moderni smartphone. Messaggi a pagamento, per cui il loro uso era sobrio, come sobrie erano le telefonate gravate da costi a consumo e famigerati scatti alla risposta. Presto queste scarne pillole di comunicazione senza fili furono integrate dagli mms, che veicolavano non caratteri alfanumerici bensì i primi contenuti multimediali.L’arrivo dei devicea una rete datipiù performante (dal Tacs al fantasmagorico 5G) fece precipitare gli eventi. Nonostante la scomparsa dei tastierini fisici a vantaggio dei touchscreen digitali, si invertì il trend di riduzione delle dimensioni fisiche dei dispositivi: oggi non trovi uno smartphone sotto i sei pollici manco se ti appelli a tutti i santi; del resto, cantavano Fedez e J-Ax, “l’iPhone ha preso il posto di una parte del corpo / infatti si fa gara a chi ce l’ha più grosso”.