Lanazione.it - Si accascia a terra e muore a 15 anni. Tragedia in casa

Montemurlo (Prato), 23 novembre 2024 –a Montemurlo. Un ragazzo di 15si èto amentre era nella sua abitazione e non ha più ripreso conoscenza. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 23 novembre. I soccorsi con l'ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa del 112 sono arrivati sul posto e hanno capito subito la gravità della situazione. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per un eventuale trasferimento del giovane a Firenze. Purtroppo il ragazzo non ce l'ha fatta ed è deceduto. Un terribile colpo per la comunità montemurlese, rappresentata dal cordoglio del sindaco Simone Calamai e del vicesindaco Alberto Vignoli.