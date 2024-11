Oasport.it - Scacchi, Mondiale 2024: il regolamento del match Ding Liren-Gukesh. Cambiamenti nei tempi di riflessione

Ci sono state alcune piccole (ma non troppo) variazioni nelche dirime ogni questione legata alper il Campionato del Mondotrae Dommaraju. Il confronto tra il cinese e l’indiano, quasi come da uso, porta con sé alcune novità che sono anche figlie del consulto con loro stessi.Innanzitutto, le date del(25 novembre-13 dicembre): com’è noto, queste tendono a variare soprattutto in funzione dei giorni di riposo: ce n’erano quattro per ilCarlsen-Nepomniachtchi e, invece, ce n’erano ben sette nel confronto trae lo stesso Nepo.Questa volta il concetto è molto semplice: tre giorni di partite, uno di riposo, per un ciclo che ne prevede dunque cinque. In sintesi, si sarà allaera il 25, 26, 27, 29, 30 novembre, 1°, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 dicembre, più il 13 eventualmente riservato agli spareggi.