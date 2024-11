Oasport.it - SailGP oggi in tv, Dubai 2024: orari, programma 23 novembre, streaming

Comincia(Emirati Arabi Uniti) la quinta edizione del, circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. Le acque del Mar Arabico ospitano questo fine settimana il primo dei quattordici appuntamenti che compongono il calendario della stagione (i prossimi tredici eventi andranno in scena nel 2025), con il gran finale previsto ad Abu Dhabi il 29-302025.Debutto assoluto nella manifestazione per l’Italia, che si unisce così alla flotta dei catamarani F50 con un team capitanato dal CEO australiano (ma ormai legato a doppio filo con il nostro Paese dopo le varie esperienze in Coppa America con Luna Rossa) James Spithill. Il timone dell’imbarcazione verrà affidato al due volte campione olimpico Nacra 17 Ruggero Tita.Il resto dell’equipaggio è composto da Andrea Tesei (flight controller), Giulia Fava (stratega), Alex Sinclair ed Enrico Voltolini (grinder), Kyle Langford (wing trimmer) e Matteo Celon (riserva/grinder).