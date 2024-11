Sacchi | L’Inter lotterà per Scudetto e Champions League

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Nonostante un inizio di campionato un pò altalenante,è al secondo posto in classifica, a un solo punto dal Napoli capolista, ma insieme ad Atalanta, Fiorentina e Lazio a quota 25 punti. Inle cose stanno andando bene, con 10 punti ottenuti in 4 partite, e quindi la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta è ben avviata, sebbene ci sarà ancora da combattere. Sulle prospettive delha parlato l’ex tecnico del Milan Arrigo, ecco le sue dichiarazioni.: “I nerazzurri sono i più completi”L’ex allenatore ha fatto un punto sulla situazione attuale del campionato, che è quanto mai competitivo, considerando che ci sono ben 6 squadre raccolte in due punti al vertice della classifica. Ecco le parole disu questa situazione di classifica rilasciate a La Gazzetta dello Sport:“Quest’anno il campionato è molto particolare, avvincente, combattuto.