Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri a Roma: arresti e sequestro di oltre 20 chili di droga

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, un’condotta daidella compagnia Montesacro ha portato all’arresto di due uomini e aldi una significativa quantità di droghe. L’azione si è svolta nel quartiere Talenti e ha evidenziato le strategie di contrasto al traffico di stupefacenti nella capitale, a seguito di controlli di routine e successive perquisizioni mirate.Il fermo in piazza TalentiIl 44enne brasiliano e l’italiano di 43 anni sono stati fermati durante un controllo in piazza Talenti, situata all’incrocio con via Ugo Ojetti. Il veicolo, una Fiat 500 a noleggio del servizio Enjoy, ha destato sospetti neia causa del comportamento nervoso dei due individui. I militari hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo, un’azione che ha rivelato la presenza di un carico sostanzioso di sostanze stupefacenti.