"Non una di meno" 25 novembre: corteo in piazza a Roma contro la violenza sulle donne

Si scende innel pomeriggio di oggi con il“Non una di” per fronteggiare lain occasione del 25.Tra due giorni sarà la giornata internazionale per l’eliminazione dellalee si è deciso di scendere inper far sentire un sostegno soprattutto a quelle persone che ancora oggi soffrono per questa piaga della società.“Non una di” 25inla(ANSA) Notizie.comL’appuntamento è fissato per le ore 14.00 ale Ostiense con ilche andrà avanti fino a raggiungereVittorio Emanuele II. Ed è già noto anche lo slogan in vista dell’evento: “Disarmiamo il patriarcato”.Spazio al movimento transfemminista con gli organizzatori della manifestazione che sono tornatiparole del ministro Valditara pronto ad affermare che legalmente il patriarcato è stato sconfitto da anni.