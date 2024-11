Terzotemponapoli.com - Napoli, Aiello: “Conte è un vincente”

Luciano, dottore commercialista, specializzato in direzione aziendale, ha rilasciato un’intervista a “Magazine”. Focus sule su alcuni interpreti della squadra azzurra oltre che sulla questione arbitrale. Di seguito le parole diprimo in classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter: pensi che quest’anno gli azzurri possano vincere lo scudetto?“Sicuramente saranno in competizione fino alla fine,è uned ilnon giocando le coppe ha la possibilità di preparare bene ogni partita”.Buongiorno è più forte di Kim? Ci vedi delle somiglianze con Chiellini? “Buongiorno è un ottimo calciatore, difensore completo che garantisce sicurezza all’intero reparto, il primato in classifica è anche merito delle sue prestazioni. Per prospettiva è più forte di Kim, sarebbe stato bello vederli insieme”.