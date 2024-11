Gaeta.it - Michele Ortolani trionfa all’84/a edizione del Trofeo Franco Chimenti al Golf Nazionale di Sutri

Il CampionatoOpen "" ha regalato un momento di grande emozione e competizione aldi, in provincia di Viterbo. Questa storica manifestazione, giunta alla sua ottava, ha visto la vittoria di, un giovaneer milanese che ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno proprio durante la competizione. La sua impresa, culminata in un birdie alla prima buca di spareggio, lo ha visto prevalere su due forti avversari, Luca Cianchetti e Filippo Ponzano, quest'ultimo riconosciuto come il miglior amateur del torneo.ha chiuso il torneo con un punteggio totale di 280 colpi, frutto delle quattro giornate di gara , un risultato che gli consente di ottenere il primo titolo da professionista.