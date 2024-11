Gaeta.it - Mercatini di Natale al Park Hotel Villa Grazioli: un fine settimana da non perdere

Facebook WhatsAppTwitter Si avvicina ile con esso, eventi speciali pronti a coinvolgere la comunità e i visitatori. Il Christmas Market, in programma presso il, rappresenta un’opportunità imperdibile per vivere l’atmosfera festiva in una location storica. I giorni di sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, dalle 10:00 alle 20:00, si trasformeranno in un viaggio tra artigianato, cultura e intrattenimento, attrattive ideali per tutte le età.Dettagli dell’eventoL’evento, che si terrà in Via Umberto Pavoni 19 a Grottaferrata, coinvolgerà ben 55 espositori provenienti da diverse regioni d’Italia, ognuno dei quali presenterà prodotti artigianali di alta qualità. L’ingresso è completamente gratuito e l’atmosfera sarà arricchita da un’originale esperienza di videomapping, che racconterà la storia della, un patrimonio storico risalente al Rinascimento.