Cultweb.it - Lo chiamavano Trinità, come finisce il western del 1970 con protagonista Terence Hill

Lotermina con il pistoleroche viene raggiunto dallo sceriffo, venuto in cerca di suo fratello Bambino e dei suoi complici. Dopo avergli indicato la via intrapresa dal fratello, si mette in viaggio verso la California.Far West. Viaggiando senza meta, l’abile pistolero) si ferma nei pressi di una locanda prima di affrontare due cacciatori di taglie. Messi fuori combattimento e dopo avergli sottratto un assassino messicano, l’uomo si reca presso un paese sperduto per ricongiungersi con suo fratello Bambino (Bud Spencer). Costretto a misurarsi con tre uomini armati, il burbero ladro di bestiame dimostra grande destrezza. Dopo aver medicato e messo in prigione il messicano, Bambino racconta adi fingersi lo sceriffo della città, in attesa dell’arrivo dei suoi complici: Faina (Ezio Marano) e Timido (Luciano Rossi).