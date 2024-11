Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Holdener a un soffio da Shiffrin! Demma Mea decima, stupisce Colturi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO11.46: Hoerhager con un errore grave a 3?69 è fuori dalle 30, così come la statunitense O Brien11.45: Peccato Lucrezia Lorenzi! Con un ritardo di 2?82 causato da un paio di imprecisioni nella seconda parte è 32ma11.34: La francese Chevrier è 30ma a 2?5511.33: L’austriaca Gritsch è fuori dalle 3011.33: Fuori in alto l’azzurra Tschurtshenthaler che perde il ritmo ed esce11.32: La svedese Alphand è 28ma a 2?4111.32: Ottima prestazione anche della statunitense Hensien che si inserisce in 11ma posizione a 1?39 da. Peterlini e Sola sono 26me11.31: Hilzinger si inserisce al 29mo posto con 2?86 di ritardo11.30: E’LARA DELLA MEA! L’azzurra disputa una grande manche e con un ritardo di 1?38 si inserisce in una posizione di tutto rispetto!11.