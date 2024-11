Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: l’Italia sogna con Ruggero Tita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella prima tappa della quinta edizione della, circuito velico internazionale dedicato ai catamarani F50. A(Emirati Arabi Uniti) va in scena l’appuntamento inaugurale della stagione-2025. Sale l’attesa per vedere all’opera per la prima volta un’imbarcazione italiana: il Bel Paese quest’oggi farà il suo debutto nel campionato con una compagine che vorrà sin da subito dire la sua nella competizione.Come detto sopra,parteciperà all’evento per la prima volta nella storia: il Red Bull Italy, seguito a terra da James Spithill – reduce dall’esperienza con Luna Rossa – vedrà al timone(due volte campione olimpico di Nacra 17 con Caterina Banti), supportato da Andrea Tesei (flight controller), Giulia Fava (stratega), Matteo Celon ed Enrico Voltolini (grinder), Kyle Langford e Alex Sinclair come esperti di classe.