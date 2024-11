Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-17, Test Match rugby in DIRETTA: assalto degli azzurri e giallo per Lienert-Brown

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51?- Altro fallo neozelandese ed arriva il cartellino perin superiorità numerica.50?- Andiamo ancora in rimessa laterale scegliendo di evitare i pali.49?- Altro fallo in favore, che continuano a mettere alle corde gli All Blacks. Richiamo ufficiale da parte dell’arbitro verso gli oceanici.47?- Cambio di passo splendido di uno scatenato Capuozzo, che taglia in due la difesaospiti piazzando il break offensivo.che arrivano a tre metri dalla linea di meta avversaria e guadagnano un calcio di punizione.che va in rimessa.46?- Arbitromente richiamato dal TMO, ma stavolta viene graziato Tuipulotu. Placcaggio alto del neozelandese punito solo dal calcio di punizione.45?- Rimessa rubata da Ruzza edche può alleggerire la pressione neozelandese.