Rozzano auto si scontra con il tram in via Curiel | traffico in tilt

Rozzano, 28 aprile 2025 - Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16 a Quinto Stampi frazione di Rozzano. Una Toyota, sulla quale viaggiavano un giovane di 22 anni e una ragazza di 20, si è scontrata con un tram all'incrocio tra via Curiel e via Isonzo, nei pressi dell'area commerciale Fiordaliso. Rozzano, auto contro il tram in via Curiel, arteria stradale che collega la città con Milano. traffico in tilt Per Pincioni - Cangemi Foto MDF Secondo le prime ricostruzioni lo schianto si è verificato quando, il tram stava attraversando l'incrocio e l'auto, proveniente da via Isonzo, per cause ancora da accertare, ha impattato contro il mezzo pubblico ed è stata trascinata per alcuni metri. Nell'urto, la vettura ha abbattuto anche un impianto semaforico. Il conducente dell'auto è rimasto ferito dopo lo scontro, ma non risulterebbe in gravi condizioni.

