Il giallo delle presenze turistiche all' Istat ne mancano 300 mila Incide il tema degli affitti brevi

mila presenze turistiche. Quando i conti non tornano. E’ quanto emerge mettendo a confronto il dato finale 2024 (fonte Istat) con quello comunale dei rilievi amministrativi per il versamento dell'Imposta di soggiorno. L'Istituto Statistico Italiano, fonte ufficiale, registra. Riminitoday.it - Il "giallo" delle presenze turistiche, all'Istat ne mancano 300 mila. "Incide il tema degli affitti brevi" Leggi su Riminitoday.it Un gap di oltre 300. Quando i conti non tornano. E’ quanto emerge mettendo a confronto il dato finale 2024 (fonte) con quello comunale dei rilievi amministrativi per il versamento dell'Imposta di soggiorno. L'Istituto Statistico Italiano, fonte ufficiale, registra.

Cosa riportano altre fonti

Turismo in crescita: Italia seconda in UE per presenze turistiche nel 2024 - Nel quarto trimestre 2024 il turismo è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023: +1,2% gli arrivi e +11,1% le presenze. In particolare, le presenze dei turisti residenti in Italia crescono del 5,9% e quelle degli stranieri aumentano più del doppio: +15,6%. In generale, l'anno si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi: un'ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023. 🔗quotidiano.net

Raggiunto il record delle 600mila presenze turistiche a Montesilvano nel 2024, 25mila in più rispetto al 2023 - Il presidente della commissione Turismo con delega al Pala Congressi d’Abruzzo “Pala Dean Martin” Adriano Tocco, annuncia i risultati dell’analisi dei flussi turistici per l’annualità 2024, confermando un trend positivo per la città. I dati rilevati dalla Regione Abruzzo evidenziano un incremento... 🔗ilpescara.it

Protesta contro la chiusura della sala operativa del commissariato: "Sulla costa 5 milioni di presenze turistiche all'anno" - "Non posso che unirmi allo stupore e allo sconcerto già espressi dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca per la notizia veicolata dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) secondo la quale il Ministero dell'Interno avrebbe intenzione di chiudere la centrale operativa del Commissariato di Polizia di... 🔗cesenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il giallo delle presenze turistiche, all'Istat ne mancano 300 mila. Incide il tema degli affitti brevi; Santanchè: Ottima salute del comparto, lo dicono i dati Istat; Turismo, presenze in aumento ma la Liguria non è tra le regioni top; Turismo boom in Emilia-Romagna: ecco quali sono le mete più gettonate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Turismo a Rimini: oltre 300mila presenze non conteggiate, il sindaco interviene - Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha commentato i dati turistici del 2024, evidenziando una discrepanza significativa tra le statistiche ufficiali dell’Istat e i dati comunali relativi all’Imp ... 🔗altarimini.it

Turismo e affitti brevi: il 'mistero' delle 300.000 presenze mancanti - Secondo l'Istat il comune di Rimini ha chiuso il 2024 con 6.938.992 presenze turistiche mentre i dati dell'amministrazione parlano di 7.242.295 pernottamenti dichiarati che hanno portato a incassare 1 ... 🔗newsrimini.it

Istat, più presenze nel 4/o trimestre, 2024 nuovo record turismo - (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nel quarto trimestre 2024 il turismo è in crescita ... anche in termini di presenze straniere. Sono i dati provvisori dell'indagine Istat su "Movimento dei clienti negli ... 🔗msn.com