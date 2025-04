Donald Trump | Nessun terzo mandato ma la Trump Organization lancia Trump 2028

Donald Trump a The Atlantic, rispondendo ad una domanda se intende correre per un terzo mandato. "Sarebbe un bello sconquasso, vero?", ha riflettuto prima ridendo. "Beh, forse sto solo cercando di creare scompiglio", ha detto. In ogni caso, nota il magazine, non sembra una cosa difficile da cui trarre profitto: la Trump Organization ora vende cappellini e t-shirt con la scritta "Trump 2028".

Donald Trump ai funerali del Papa: nessun incontro bilaterale previsto - Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione di Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale. Secondo la 'guidance', il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il compleanno di Melania. 🔗quotidiano.net

Donald Trump considera un terzo mandato alla Casa Bianca, sfida il 22mo emendamento - Donald Trump non esclude la possibilità di cercare un terzo mandato alla Casa Bianca, vietato dal 22mo emendamento della Costituzione. In un'intervista a NBC, il presidente spiega che esistono diversi metodi per farlo. E precisa di non scherzare al riguardo. "Molte persone vogliono che lo faccia. Ma ho detto loro che abbiamo ancora molta strada da fare e che è ancora molto presto. Sono concentrato sull'attuale mandato", ha detto Trump. 🔗quotidiano.net

Trump, 'non penso a ricandidarmi, sarebbe molto difficile' - "Non è qualcosa che intendo fare. E penso che sarebbe una cosa molto difficile da fare": lo ha detto Donald Trump a The Atlantic, rispondendo ad una domanda se intende correre per un terzo mandato. (A ... 🔗ansa.it

"Trump 2028" su cappellini e t-shirt: il presidente Usa vuole il terzo mandato (che non può avere) - Nello store del tycoon è già in vendita il merchandising in vista della prossima campagna elettorale. Ma il 22esimo emendamento della ... 🔗huffingtonpost.it

Trump e il terzo mandato da presidente, spuntano magliette e cappellini - Il 22esimo emendamento della Costituzione stabilisce che "nessuna persona potrà essere eletta alla carica di Presidente più di due volte". Donald Trump, che è già presidente dal 2017 al 2021, non ... 🔗msn.com