Festival di Cannes 2025 Alba Rohrwacher nella giuria

Alba Rohrwacher sarà al Festival di Cannes 2025. L'attrice italiana farà parte della giuria che assegnerà la Palma d'oro della 78esima edizione della manifestazione, in programma dal 13 al 24 maggio sulla Croisette, sotto la direzione di Juliette Binoche. La sorella Alice invece sarà presidente della giuria della Camera d'Or per la miglior opera prima. Con la 46enne anche le star americane Halle Berry e Jeremy Strong, oltre alla scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani e un nutrito gruppo di registi. Dal Congo arriverà infatti Dieudo Hamadi, dall'India la sceneggiatrice e cineasta Payal Kapadia (Gran premio della giuria nel 2024 con il suo All We Imagine as Light), dalla Corea del Sud Hong Sang-soo – Un Certain Regard nel 2010 per Hahaha – e dal Messico Carlos Reygadas. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Festival de Cannes (@FestivaldeCannes)Cannes 2025, non solo Alba Rohrwacher: l'Italia al 78esimo FestivalA inizio aprile, la presidente Iris Knobloch e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in diretta streaming il cartellone completo del Festival di Cannes 2025.

