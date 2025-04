Lanini sbaglia il Giugliano riapre la gara | nei playoff servirà un Benevento diverso

Giugliano, purtroppo inutile per conquistare il quinto posto, anche la gara del "De Cristofaro" ha messo a nudo ancora una volta il poco cinismo dei giallorossi in attacco, purtroppo il filo che unisce tutto il girone di ritorno della Strega. Negli ultimi venti metri al Benevento continua a venire il braccino corto senza distinzione di ruoli: Lamesta, Pinato, Perlingieri, Talia e infine Lanini (che ha colpito anche un palo) si sono letteralmente divorati un numero considerevole di occasioni che avrebbero potuto permettere alla Strega di espugnare Giugliano in carrozza, salvo invece essere costretta a stringere i denti fino al novantacinquesimo, complice una mezza dormita difensiva che ha permesso ai napoletani di riaprire una gara che sembrava morta e sepolta.

