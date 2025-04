Alfonso Signorini tra Grande Fratello e Pomeriggio 5? Ecco cosa ha rivelato il conduttore sul suo futuro in TV

Alfonso Signorini chiarisce il suo futuro e svela cosa c'è di vero sul suo possibile passaggio a Pomeriggio 5. Nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci su un possibile cambio di conduzione a Pomeriggio 5. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa LaPresse e confermate dal settimanale NuovoTv, Mediaset avrebbe pensato ad Alfonso Signorini per rilanciare il programma pomeridiano in una versione rinnovata, capace di contrastare il successo de La Vita in Diretta di Alberto Matano. In quest'ottica, si ipotizzava anche un addio di Signorini al Grande Fratello, con la possibile staffetta in favore di Simona Ventura. "Tutte balle": Alfonso Signorini smentisce i rumors Tuttavia, a mettere fine alle voci ci ha pensato direttamente il conduttore . Movieplayer.it - Alfonso Signorini tra Grande Fratello e Pomeriggio 5? Ecco cosa ha rivelato il conduttore sul suo futuro in TV Leggi su Movieplayer.it Dopo giorni di indiscrezioni,chiarisce il suoe svelac'è di vero sul suo possibile passaggio a5. Nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci su un possibile cambio di conduzione a5. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa LaPresse e confermate dal settimanale NuovoTv, Mediaset avrebbe pensato adper rilanciare il programma pomeridiano in una versione rinnovata, capace di contrastare il successo de La Vita in Diretta di Alberto Matano. In quest'ottica, si ipotizzava anche un addio dial, con la possibile staffetta in favore di Simona Ventura. "Tutte balle":smentisce i rumors Tuttavia, a mettere fine alle voci ci ha pensato direttamente il

Ne parlano su altre fonti

Grande Fratello, duro gesto di Tommaso Franchi contro Alfonso Signorini: il motivo - Tommaso Franchi, eliminato di recente dal Grande Fratello, è tornato al centro dell’attenzione per un gesto nei confronti di Alfonso Signorini. Il comportamento del compagno di MariaVittoria Minghetti non è passato inosservato. Il giovane, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, ha acceso subito i sospetti di tensioni mai emerse fino a quel momento. Grande Fratello: Tommaso Franchi rompe il silenzio con un gesto social Ad accorgersi per primo del gesto è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che lo ha segnalato ai suoi follower tramite le Instagram Stories. 🔗anticipazionitv.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi fa arrabbiare Alfonso Signorini: ‘É contrario al regolamento’ - Ancora tensione alle stelle tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando al Grande Fratello. Questa volta il pomo della discordia è un post pubblicato su X dalla conduttrice televisiva sulla fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Scintille tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi per il post su Shaila Alfonso Signorini ha invitato Stefania a leggerlo all’ex velina. “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. 🔗notizieaudaci.it

“C’è il primo finalista”. Grande Fratello, l’annuncio di Alfonso Signorini durante la puntata - Una vera e propria notizia bomba è stata sgnciata sul Grande Fratello. Infatti, come annunciato da Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque del 10 febbraio, in serata sarà eletto il primo finalista del reality show di Canale 5. E sappiamo già i primi dettagli su chi dovrebbe ottenere il pass definitivo per qualificarsi direttamente all’ultimo atto del programma. Un momento emozionante ci sarà dunque al Grande Fratello. 🔗caffeinamagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Alfonso Signorini tra Grande Fratello e Pomeriggio 5? Ecco cosa ha rivelato il conduttore sul suo futuro in TV; Alfonso Signorini già dimenticato: una grande conduttrice per il Grande Fratello; Alfonso Signorini annuncia una pausa. È un addio al Grande Fratello?; Il Grande Fratello tornerà a settembre senza Alfonso Signorini: «Voglio staccare la spina». 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Alfonso Signorini a Pomeriggio 5”: il conduttore rompe il silenzio - I tanti rumors su Alfonso Signorini e il suo futuro televisivo hanno trovato la secca replica del diretto interessato. La verità sulle voci su Pomeriggio 5. Dopo l'annunciato addio al Grande Fratello, ... 🔗msn.com

Grande Fratello avanti senza Alfonso Signorini, Pomeriggio 5 scarica Myrta Merlino? - Alfonso Signorini rimane al Grande Fratello? Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5? Questi due interrogativi sono interdipendenti. Esiste, infatti, un filo che lega questi due programmi. An ... 🔗msn.com

Dal Grande Fratello alla vita vera: una nuova coppia sta facendo impazzire il web - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com