Quando è il Liverpool Trophy Parade 2025? Data ora percorso dell’autobus come Reds Squad celebra la vittoria

2025-04-28 16:36:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Liverpool ha annunciato i dettagli della loro terza sfilata di autobus in sei anni dopo che i Reds hanno ottenuto il loro ultimo trofeo vincendo la Premier League con quattro partite da risparmiare.Si dice che circa 750.000 persone abbiano fiancheggiato per le strade della città Quando il club ha segnato il trionfo della Champions League nel 2019, e enormi folle saranno sicuramente di nuovo Quando Arne Slot, i suoi giocatori e il personale seguono l’esempio.Il Consiglio comunale di Liverpool ha esteso l’invito ai funzionari del club dopo il 5-1 Thrashing del Tottenham il 27 aprile, assicurando che i 20 campioni hanno vinto la lega ad Anfield per la prima volta dal 1990.101Greaatgoals.com ha tutti i dettagli chiave sulla sfilata di Liverpool, tra cui l’orario di inizio, il percorso e quanto tempo ci si aspetta. Leggi su Justcalcio.com -04-28 16:36:00 Ecco quanto riportato poco fa:Ilha annunciato i dettagli della loro terza sfilata di autobus in sei anni dopo che ihanno ottenuto il loro ultimo trofeo vincendo la Premier League con quattro partite da risparmiare.Si dice che circa 750.000 persone abbiano fiancheggiato per le strade della cittàil club ha segnato il trionfo della Champions League nel 2019, e enormi folle saranno sicuramente di nuovoArne Slot, i suoi giocatori e il personale seguono l’esempio.Il Consiglio comunale diha esteso l’invito ai funzionari del club dopo il 5-1 Thrashing del Tottenham il 27 aprile, assicurando che i 20 campioni hanno vinto la lega ad Anfield per la prima volta dal 1990.101Greaatgoals.com ha tutti i dettagli chiave sulla sfilata di, tra cui l’orario di inizio, ile quanto tempo ci si aspetta.

Su altri siti se ne discute

Champions League 2024/2025, top e flop: il Bayern vede i quarti, il Liverpool beffa il Psg - Serata intensa in compagnia della Champions League, che con gli ultimi tre match di andata degli ottavi di finale ha esaurito una due giorni da brividi, con vista sulla prossima settimana, quando arriveranno a quel punto i verdetti insindacabili e conosceremo le otto qualificate ai quarti di finale. Andiamo a scoprire allora cosa è successo nel mercoledì di coppa con i top e flop e i racconti delle partite della serata. 🔗sportface.it

Pattinaggio artistico, World Team Trophy 2025: il programma dell’evento - Manca poco e si alzerà il sipario sull’ultima competizione della stagione di pattinaggio artistico. Stiamo parlando del World Team Trophy, gara a squadre in programma a Tokyo dal 18 al 20 aprile 2025. Si tratta di un evento particolarmente importante in ottica Italia, in quanto fungerà da antipasto al Team Event delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in cui l’Italia punta dichiaratamente al podio, complice anche l’assenza della Russia. 🔗oasport.it

Newcastle Trophy Parade in attesa con i giocatori per allenarsi in Arabia Saudita - 2025-03-17 15:12:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I vincitori della Final 2025 della Coppa EFL di Newcastle dovranno aspettare una sfilata di trofei in città a causa della pausa internazionale e di un campo di addestramento per il clima caldo in Arabia Saudita, con un annuncio previsto alla data di un evento a seguito di colloqui tra il club, il Consiglio comunale di Newcastle e la polizia del Northumbria. 🔗justcalcio.com

Se ne parla anche su altri siti

Il Newcastle United sorprende il Liverpool a Wembley e rompe la maledizione dei trofei di 70 anni.; Il Dramma Esplosivo della Parata dei Trofei del Newcastle: Scandalo, Gloria e Cuore Spezzato Svelati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

When is the Liverpool trophy parade 2025? Date, time, bus route as Reds squad celebrate victory - Find out all the key details on Liverpool's parade, including when it starts for Arne Slot and his squad, the route and expected timings. 🔗101greatgoals.com

When is Liverpool's Premier League trophy parade? Date and route after title win - Liverpool are Premier League champions, and the city will now get ready to host its third huge parade in six years following the final game of the Reds' season ... 🔗mirror.co.uk

When is Liverpool’s Premier League bus parade and trophy presentation? Date and route revealed - This time around, a parade will be held on Monday, 26 May – 24 hours after Liverpool lift the trophy at Anfield. The spectacle will take place on a Bank Holiday Monday and is expected to begin at ... 🔗msn.com