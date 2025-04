Pirelli non è più sotto controllo cinese | Tronchetti Provera preferisce il mercato e l’orbita statunitense

Milano – Che la geopolitica condizioni anche gli assetti delle multinazionali non è una novità, ma il punto è che parte le società scelgono di schierarsi – laddove costrette – nello scacchiere internazionale. La notizia, che era nell'aria già da tempo, è che il controllo su Pirelli, storica azienda milanese degli pneumatici, ha subito un cambiamento significativo liberandosi ufficialmente dal controllo cinese e segnando una svolta nella governance dell'azienda.Il 28 aprile, il consiglio di amministrazione ha infatti approvato il bilancio 2024 dichiarando formalmente che la multinazionale cinese Sinochem, attraverso la controllata Marco Polo Italy, non esercita più il controllo su Pirelli ai fini contabili. Nonostante la società statale cinese detenga ancora una quota del 37 per cento della proprietà, quindi, non controlla più l'assetto strategico dell'azienda.

