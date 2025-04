Milano al via il primo Festival dell’Adolescenza | 70 eventi in 7 giorni Quando dove e il programma

Milano, 28 aprile 2025 – Tutto pronto per il primo Festival dell’Adolescenza. Un evento diffuso organizzato da 12 comuni dell’hinterland di Milano con il circuito di centri giovanili Spazio Giovani Martesana. Ma Quando e dove si terrà? Quali Comuni saranno coinvolti e quali iniziative sono previste? Ecco tutte le informazioni. Quando e dove Il tema Testimonial e ospiti Talk show, convegni e workshop eventi, sport e convivialità Quando e doveIl primo Festival dell’Adolescenza si terrà dal 10 al 17 maggio. I Comuni interessati sono: Vimodrone, Cologno Monzese, Pioltello, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate.Il temaIl tema scelto per questa prima edizione, ‘Odissea dello spazio, alla scoperta di nuove rotte tra tecnologia e relazioni’, evoca il viaggio eroico e incerto di chi affronta territori sconosciuti: come Ulisse, anche gli adolescenti oggi si trovano a esplorare un mondo in rapido cambiamento. Ilgiorno.it - Milano, al via il primo Festival dell’Adolescenza: 70 eventi in 7 giorni. Quando, dove e il programma Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile 2025 – Tutto pronto per il. Un evento diffuso organizzato da 12 comuni dell’hinterland dicon il circuito di centri giovanili Spazio Giovani Martesana. Masi terrà? Quali Comuni saranno coinvolti e quali iniziative sono previste? Ecco tutte le informazioni.Il tema Testimonial e ospiti Talk show, convegni e workshop, sport e convivialitàIlsi terrà dal 10 al 17 maggio. I Comuni interessati sono: Vimodrone, Cologno Monzese, Pioltello, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate.Il temaIl tema scelto per questa prima edizione, ‘Odissea dello spazio, alla scoperta di nuove rotte tra tecnologia e relazioni’, evoca il viaggio eroico e incerto di chi affronta territori sconosciuti: come Ulisse, anche gli adolescenti oggi si trovano a esplorare un mondo in rapido cambiamento.

Su altri siti se ne discute

PhotoVogue Festival, il primo festival al mondo dedicato alla fotografia di moda consapevole, torna a BASE Milano dal 6 al 9 marzo - La nona edizione, intitolata The Tree of Life: A Love Letter to Nature, celebra la resilienza, l'interconnessione e la bellezza del mondo naturale, affrontando al tempo stesso le pressanti sfide globali legate all'ambiente e alla sostenibilità 🔗wired.it

Trionfo a Milano per le Moyre: Giulia, Paola e Matteo portano a casa il primo premio del Sannolo Festival - L'ottava edizione di Sannolo Festival ha visto il trionfo di Giulia e Paola Messina e di Matteo Sodano: Le Moyre. Un progetto musicale che va avanti dal 2020 e che ha continuato a sfornare un inedito dietro l'altro con tanti concerti in giro per la Sicilia e soprattutto con il favore di tanti... 🔗agrigentonotizie.it

Trionfo a Milano per le Moyre: Giulia, Paola e Matteo portano a casa il primo premio del Sannolo Festival - L'ottava edizione di Sannolo Festival ha visto il trionfo di Giulia e Paola Messina e di Matteo Sodano: Le Moyre. Un progetto musicale che va avanti dal 2020 e che ha continuato a sfornare un inedito dietro l'altro con tanti concerti in giro per la Sicilia e soprattutto con il favore di tanti... 🔗agrigentonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Milano, al via il primo Festival dell’Adolescenza: 70 eventi in 7 giorni. Quando, dove e il programma; Al via il 20 maggio, nel capoluogo meneghino, la prima edizione di FotogramMi. Festival di Fotografia di Architettura e la mostra Milano Moderna Oggi. Architetture milanesi del ‘900; PhotoVogue Festival, il primo festival al mondo dedicato alla fotografia di moda consapevole, torna a BASE Milano dal 6 al 9 marzo; A Milano il primo Gin tonic festival (ed è gratis): dj, karaoke, giochi e degustazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Milano, al via il primo Festival dell’Adolescenza: 70 eventi in 7 giorni. Quando, dove e il programma - Un evento diffuso organizzato da 12 comuni dell’hinterland con il circuito di centri giovanili Spazio Giovani Martesana ... 🔗ilgiorno.it

Festival del Primo Maggio 2025, concerto gratuito con 9 ore di musica live - Giovedì primo maggio 2025, a partire dalle ore 14.00 e fino a sera, presso il Barrio's Live, a Milano in piazza Donne Partigiane, si svolge una nuova edizione del Festival del Primo Maggio. 🔗mentelocale.it

Al via con settembre TERRAFIUME, il primo Festival a Rivolta d’Adda - TERRAFIUME si svolge nell’ambito di “Come fiume che scorre”, un progetto di Ortofficine Creative che lo realizza con il DAStU - Politecnico di Milano ... via con settembre TERRAFIUME, il ... 🔗welfarenetwork.it