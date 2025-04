Meteo Italia | Le previsioni per i prossimi giorni

prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un andamento Meteorologico variabile, con condizioni differenti tra Nord, Centro e Sud.Nord ItaliaSulle regioni settentrionali si prevede un aumento dell'instabilità atmosferica. Già da martedì saranno possibili piogge e rovesci sparsi, soprattutto sulle aree alpine e prealpine. Le temperature subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque su valori primaverili. Verso il fine settimana è atteso un peggioramento più marcato, con possibilità di temporali anche intensi.Centro ItaliaAl Centro il tempo sarà inizialmente stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Tuttavia, anche qui, a partire da mercoledì, potranno verificarsi locali annuvolamenti, specie lungo l'Appennino, dove non si escludono brevi acquazzoni.

