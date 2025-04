Roma Ranieri | Sarò Senior Advisor Gasperini? Magari ci parlerò

Roma, che ha battuto 1-0 l’Inter a San Siro, regalando una grande gioia ai propri tifosi ed anche a Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio infatti è sceso per l’ultima volta in panchina al Meazza, e lasciare uno stadio di questo prestigio con una tale prestazione non può che essere motivo d’orgoglio.Come lo è stata sicuramente anche la giornata di oggi, che ha visto Sir Claudio protagonista alla celebrazione dell’evento Inside the Sport, tenutasi nel corso del pomeriggio a Coverciano, dove Ranieri ha ricevuto il premio alla carriera. Un riconoscimento più che meritato per un allenatore che si sta regalando un’ultima stagione in panchina da assoluto protagonista.Ranieri: “Ho un mio modo di parlare con i giocatori”A margine dell’evento, Ranieri ha rilasciato qualche dichiarazione, a partire dal grande momento che sta attraversando la Roma, fino a parlare anche di Gasperini. Sololaroma.it - Roma, Ranieri: “Sarò Senior Advisor. Gasperini? Magari ci parlerò” Leggi su Sololaroma.it Il 18° risultato utile consecutivo è stato di quelli di un certo calibro in casa, che ha battuto 1-0 l’Inter a San Siro, regalando una grande gioia ai propri tifosi ed anche a Claudio. Il tecnico di Testaccio infatti è sceso per l’ultima volta in panchina al Meazza, e lasciare uno stadio di questo prestigio con una tale prestazione non può che essere motivo d’orgoglio.Come lo è stata sicuramente anche la giornata di oggi, che ha visto Sir Claudio protagonista alla celebrazione dell’evento Inside the Sport, tenutasi nel corso del pomeriggio a Coverciano, doveha ricevuto il premio alla carriera. Un riconoscimento più che meritato per un allenatore che si sta regalando un’ultima stagione in panchina da assoluto protagonista.: “Ho un mio modo di parlare con i giocatori”A margine dell’evento,ha rilasciato qualche dichiarazione, a partire dal grande momento che sta attraversando la, fino a parlare anche di

Ne parlano su altre fonti

Ranieri: “Sarò un Senior Advisor”, ma cosa farà materialmente per la Roma? - L’intervento port partita di Ranieri, dopo l’1-1 con la Juventus, aveva fatto scalpore per un passaggio in particolare, che metteva in dubbio forse una delle poche certezze alle quali il popolo giallorosso poteva aggrapparsi: il futuro del tecnico nella dirigenza della Roma. Quasi una derubricazione della sua importanza che avrebbe avuto nel club da giugno in poi, per un personaggio che invece tutti i tifosi vogliono vedere centrale nel progetto, consapevoli della sua ampia competenza calcistica e conoscenza della capitale. 🔗sololaroma.it

Roma, Ranieri: "Io Senior Advisor, ma se non mi ascoltano arrivederci. Gasperini e Ten Hag? Come stanno le cose" - Dopo l`anticipazione di ieri sera, Il Messaggero ha pubblicato l`intervista integrale con l`allenatore della Roma, Claudio Ranieri: vi riportiamo... 🔗calciomercato.com

Roma, Ranieri: “Rimango solo se conto, non sarò il parafulmine di nessuno” - Si può dire con estrema certezza che la rimonta in campionato della Roma sia stata sorprendente. Da inizio 2025, i giallorossi si sono dimostrati una squadra ostica da affrontare, capace di adattarsi ad ogni tipo di avversario grazie ad una compattezza tattica ritrovata. Il merito di questo rendimento va attribuito ad uno degli ultimi signori rimasti nel calcio odierno. Stiamo parlando di Claudio Ranieri, arrivato lo scorso novembre per sostituire Ivan Juric. 🔗sololaroma.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ranieri: Sarò Senior Advisor, non so bene cosa sia. Gasperini? Magari ci parlerò...; Ranieri: Resto solo se conto, non sarò un parafulmine. Nuovo allenatore? Siamo vicini; Roma, Ranieri: Io Senior Advisor, ma se non mi ascoltano arrivederci. Gasperini e Ten Hag? Come stanno le cose; Ranieri chiarisce: Sarò senior advisor, voglio essere ascoltato. Per la panchina spunta Vieira. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne