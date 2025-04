Oltre 50 sacchi di rifiuti raccolti al faro | via al nuovo appuntamento di pulizia

pulizia ambientale è stata conclusa ieri, domenica 27 aprile, l'area del faro di sant'Andrea a Brindisi. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse. Brindisireport.it - Oltre 50 sacchi di rifiuti raccolti al faro: via al nuovo appuntamento di pulizia Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Dopo l’azione dei volontari nel Parco Regionale delle Dune Costiere di Torre Canne, un’altra grande operazione diambientale è stata conclusa ieri, domenica 27 aprile, l'area deldi sant'Andrea a Brindisi. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di diverse.

