Inter incubo Zero Titoli | a 133 una stagione senza trofei

Inter. Nel giro di due partite i nerazzurri sono passati dal primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio,. Leggi su Calciomercato.com Una settimana da dimenticare per l`. Nel giro di due partite i nerazzurri sono passati dal primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio,.

Cosa riportano altre fonti

il Napoli si avvicina allo scudetto: a 1,25. Settimana da incubo per l’Inter: dal possibile Triplete all’ipotesi zero titoli - La 34esima di Serie A potrebbe essere stata la giornata decisiva per l`assegnazione dello scudetto. Il ko dell`Inter con la Roma e il successo... 🔗calciomercato.com

Inter, dal sogno “Triplete” all’incubo fallimento: i bookmaker scommettono su una stagione con “Zero Titoli - Arrivare al 23 aprile in lotta per ogni trofeo è il sogno di ogni società, ma nel decisivo rush finale l`Inter è sì in lotta per Scudetto... 🔗calciomercato.com

Inter, sette giorni e tre bestie nere: tra il sogno Triplete e l’incubo “zero tituli” - Prima un Bayern Monaco che a San Siro finora a ha saputo solo vincere. Poi quel Bologna che tre anni fa – proprio di questi tempi – scuciva lo scudetto dalle maglie dell’Inter. Per consegnarlo oltretutto nelle mani dei cugini del Milan. Infine, a proposito di bestie nere (stagionali), il quinto derby di questo 2024/25. Incrocio che nella stagione corrente per più di una volta ci ha fatto andare di traverso il colore rossonero dei cugini del Milan (ma anche del Bayer Leverkusen se vogliamo dirla tutta). 🔗ilprimatonazionale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter, incubo “Zero Titoli”: a 1,33 una stagione senza trofei; il Napoli si avvicina allo scudetto: a 1,25. Settimana da incubo per l’Inter: dal possibile Triplete all’ipotesi zero titoli; L'Inter dal sogno triplete a incubo 0 titoli, 'reagiamo'; Inter, l'incubo zero titoli: Triplete sfumato, scudetto in bilico e il Barcellona spaventa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Inter, incubo “Zero Titoli”: a 1,33 una stagione senza trofei - Una settimana da dimenticare per l`Inter. Nel giro di due partite i nerazzurri sono passati dal primo posto in Serie A con tre punti di vantaggio, alla seconda. 🔗calciomercato.com

il Napoli si avvicina allo scudetto: a 1,25. Settimana da incubo per l’Inter: dal possibile Triplete all’ipotesi zero titoli - La 34esima di Serie A potrebbe essere stata la giornata decisiva per l`assegnazione dello scudetto. Il ko dell`Inter con la Roma e il successo del Napoli sul Torino. 🔗calciomercato.com

Inter con zero titoli: la quota sprofonda a 1,33 - Settimana da incubo per l’Inter. In appena due partite, i nerazzurri sono scivolati dal primo posto in Serie A – dove vantavano tre punti di vantaggio – alla seconda posizione, ora a tre lunghezze dal ... 🔗informazione.it