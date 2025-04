Concorso vigili urbani il caso finisce in Parlamento

finisce in Parlamento il caso del Concorso per un posto da vigile urbano indetto dal Comune di Casapulla che ha visto piazzarsi al primo posto il figlio di una consigliera comunale e al secondo posto, prima dei non assunti, la moglie del vicesindaco.Infatti, dopo la richiesta di accesso agli.

