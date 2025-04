L’India compra nuovi caccia da Macron

È stato firmato l'accordo intergovernativo tra India e Francia per l'acquisizione da parte dell'India di 26 velivoli Rafale per equipaggiare la Marina indiana. L'accordo è stato concluso alla presenza del presidente e ceo di Dassault Aviation, Éric Trappier e segue l'annuncio fatto nel luglio 2023 con il quale Dehli annunciava di voler divenire il primo cliente estero ad adottare l'aeroplano francese. Da parte francese è stato dichiarato: "Questa nuova acquisizione testimonia l'importanza delle relazioni strategiche tra India e Francia e il riconoscimento del Dassault Rafale come vettore essenziale della sovranità nazionale. L'accordo onora l'impegno dell'azienda nel soddisfare le esigenze operative delle Forze Armate indiane da settant'anni a oggi e la determinazione, attraverso il suo significativo contributo alla politica "Make in India" e all'iniziativa "Skill India", per rendere la sua presenza in India un successo al servizio degli interessi locali.

