In Un posto al sole torna la psicologa e ci fa conoscere l' infanzia di Ferri

tornata la psicologa di Ferri. Da quando le sedute erano diventate il “prendere o lasciare” per continuare il matrimonio con Marina, ne avevamo perso le tracce. Tanto da non sapere se continuassero o meno. E invece dal niente rispunta l’analista, e ovviamente diventa protagonista di una nuova storia tutta da raccontare. Ma che parte da Ferri bambino. Dopo dieci anni che il personaggio è nella soap, nulla sapevamo della sua infanzia. E invece ora diventa lo spartiacque della sua cattiveria. Ovviamente con il personaggio della psicologa funzionale alla narrazione. Mentre ancora non sappiamo chi è questa donna misteriosa che Michele sogna durante l’agonia e poi incontra in ospedale. Come non sappiamo come possa tenere sedute di fisioterapia da paralizzato. tanto meno come Damiano abbia potuto fare da garante per la liberazione di Edoardo. Ilfoglio.it - In Un posto al sole torna la psicologa e ci fa conoscere l'infanzia di Ferri Leggi su Ilfoglio.it Fermi tutti! E’ta ladi. Da quando le sedute erano diventate il “prendere o lasciare” per continuare il matrimonio con Marina, ne avevamo perso le tracce. Tanto da non sapere se continuassero o meno. E invece dal niente rispunta l’analista, e ovviamente diventa protagonista di una nuova storia tutta da raccontare. Ma che parte dabambino. Dopo dieci anni che il personaggio è nella soap, nulla sapevamo della sua. E invece ora diventa lo spartiacque della sua cattiveria. Ovviamente con il personaggio dellafunzionale alla narrazione. Mentre ancora non sappiamo chi è questa donna misteriosa che Michele sogna durante l’agonia e poi incontra in ospedale. Come non sappiamo come possa tenere sedute di fisioterapia da paralizzato. tanto meno come Damiano abbia potuto fare da garante per la liberazione di Edoardo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 marzo 2025: Rossella nel panico. Il terrore torna a bussare alla sua porta! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Fusco farà un gesto terribile. Rossella ne pagherà le conseguenze? 🔗comingsoon.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Gennaro Gagliotti torna all'attacco con Roberto e Marina - Torna domani Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio, dove troveremo i fratelli Gagliotti alle prese con un evento molto doloroso. Nuova puntata domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio di domani, vedremo i due fratelli Gagliotti sconvolti: ma mentre Vinicio vive il suo dolore, Gennaro torna subito in azione. 🔗movieplayer.it

Un posto al sole: Clara torna a Napoli, ma senza Edoardo - Le gemelle sono pronte a lasciare Napoli, ma tocca dirlo ai datori di lavoro, e ne Ferri ne Silvia la prenderanno bene… Mentre Nico, totalmente succube di Valeria, si offre persino di ripagarle le spese del negozio, senza mettere minimamente in dubbio che forse Gimmy ci ha visto giusto. Ma la vera novità della puntata è il ritorno a Napoli di Clara, con figli al seguito, ma senza Edoardo.. i due si sono lasciati e lei lo ha mollato tornando a Napoli… tutto l’amore si è sciolto come neve al sole. 🔗ilfoglio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Guido riconosce i suoi errori, Roberto va dalla psicologa; Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 novembre 2024; Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 18 marzo: Marisa parla con Silvia dei problemi di Rossella; LA PROF PSICOLOGA SI AGGIUDICA IL SECONDO POSTO AL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “IL PARNASO DELLE MUSE”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 22 aprile): Mariella torna a sperare, Manuela ritrova il sorriso - Torna come ogni sera Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 sul terzo canale. Vediamo ora le anticipazioni della puntata ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (venerdì 18 aprile): Niko vuole raggiungere Manuela a Torino - Stasera in tv, torna Un Posto al Sole, la soap in onda dal 1996. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 su Rai3. Vediamo ora le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì ... 🔗msn.com

Un posto al sole torna su Rai 3 il 22 aprile: scopri le novità scottanti di questa attesissima puntata! - (Il Mattino) Un Posto al Sole torna domani, lunedì 21 aprile, alle 20.50 su Rai Tre. Anche per i protagonisti della soap è Pasquetta, come ben sanno Mimmo e Mariella che stanno per trascorrerla ... 🔗informazione.it