Milly Carlucci conferma Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle | “Gli prepareremo una coreografia”

Milly Carlucci conferma la partecipazione di Francesco Totti a "Sognando Ballando con le stelle". L'ex capitano della Roma sarà ospite speciale nel nuovo format che debutterà il 9 maggio su Rai1. Leggi su Fanpage.it la partecipazione dia "con le". L'ex capitano della Roma sarà ospite speciale nel nuovo format che debutterà il 9 maggio su Rai1.

Ne parlano su altre fonti

BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI CONFERMA TUTTA LA GIURIA ANCHE IN PRIMAVERA - Ballando con le Stelle si sdoppia. L’edizione del ventennale dell’iconico show diretto e condotto da Milly Carlucci sarà infatti anticipata in primavera da uno spin-off, sempre su Rai1. La regina dell’ammiraglia Rai ha confermato tutta la giuria – che più volte ha definito essere la migliore delle giurie televisive – non solo per l’autunno ma anche nei 4 speciali di maggio. Ritroveremo la presidente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. 🔗bubinoblog

BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI CONFERMA TUTTA LA GIURIA ANCHE IN PRIMAVERA - Ballando con le Stelle si sdoppia. L’edizione del ventennale dell’iconico show diretto e condotto da Milly Carlucci sarà infatti anticipata in primavera da uno spin-off, sempre su Rai1. La regina dell’ammiraglia Rai ha confermato tutta la giuria – che più volte ha definito essere la migliore delle giurie televisive – non solo per l’autunno ma anche nei 4 speciali di maggio. Ritroveremo la presidente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. 🔗bubinoblog

BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI CONFERMA TUTTA LA GIURIA ANCHE IN PRIMAVERA - Ballando con le Stelle si sdoppia. L’edizione del ventennale dell’iconico show diretto e condotto da Milly Carlucci sarà infatti anticipata in primavera da uno spin-off, sempre su Rai1. La regina dell’ammiraglia Rai ha confermato tutta la giuria – che più volte ha definito essere la migliore delle giurie televisive – non solo per l’autunno ma anche nei 4 speciali di maggio. Ritroveremo la presidente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. 🔗bubinoblog

Se ne parla anche su altri siti

Milly Carlucci conferma Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle: Gli prepareremo una coreografia; Sognando Ballando con le Stelle: Enzo Miccio sostituisce Guillermo Mariotto? La replica di Milly Carlucci; Colpaccio di Milly Carlucci: Francesco Totti arriva a Sognando Ballando con le Stelle. Cachet importante; Sognando Ballando con le stelle, Milly Carlucci chiama Francesco Torri: «Il compenso è importante». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milly Carlucci conferma Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle: “Gli prepareremo una coreografia” - Milly Carlucci conferma la partecipazione di Francesco Totti a “Sognando Ballando con le stelle”. L’ex capitano della Roma sarà ospite speciale nel nuovo format che debutterà il 9 maggio su Rai1. 🔗fanpage.it

Milly Carlucci torna con Sognando Ballando con le stelle: «Francesco Totti ospite speciale. Todaro? Mai dire mai» - Ci sarà anche Emanuele Filiberto di Savoia a festeggiare i vent’anni di Ballando con le Stelle in compagnia della padrona di Casa, Milly Carlucci che dall'8 gennaio 2005 ininterrottamente continua a r ... 🔗informazione.it

Colpaccio di Milly Carlucci: "Francesco Totti arriva a Sognando Ballando con le Stelle. Cachet importante" - L'indiscrezione sulla partecipazione dell'ex capitano giallorosso nello spin-off del noto programma di Rai Uno ... 🔗today.it