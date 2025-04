Corteo primo maggio 2025 a Milano | Uniti per un lavoro sicuro Percorso orari e concerto

Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del primo maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno).A Milano l’appuntamento è in corso Venezia (altezza via Palestro), alle ore 9.30, per la partenza del Corteo che proseguirà verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte per arrivare in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza. Ilgiorno.it - Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto Leggi su Ilgiorno.it , 28 aprile– “per un”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori. I tre sindacati confederali dedicano la giornata delal problema delle morti e degli infortuni sul. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36.464 denunce di infortunio (10 al giorno) e 670 denunce di malattia professionale (2 al giorno).Al’appuntamento è in corso Venezia (altezza via Palestro), alle ore 9.30, per la partenza delche proseguirà verso piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Case Rotte per arrivare in piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati e delle delegate e dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Luca Stanzione, Giovanni Abimelech, Enrico Vizza.

Cosa riportano altre fonti

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio 2025: tutte le iniziative in Liguria; Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto; Corteo del Primo Maggio 2025 a Milano, con comizio e concerto dei Matrioska; Primo Maggio 2025: tutte le iniziative della CGIL in Lombardia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Questo lo slogan scelto per la Festa dei Lavoratori. Un tema, quello della sicurezza, di "drammatica attualità" visto che nel 2024 nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mor ... 🔗ilgiorno.it

Corteo del Primo Maggio 2025 a Milano, con comizio e concerto dei Matrioska - Giovedì primo maggio 2025 Milano celebra la Festa dei Lavoratori con il tradizionale corteo organizzato da Cgil Milano, Cisl Milano Metropoli e Uil Lombardia per la dignità del lavoro. 🔗mentelocale.it

Corteo dei lavoratori deviato (per cantieri). Si sfila dopo la Liberazione: “Torino capitale dei problemi sociali, non degli scontri" - L’auspicio dei sindacati è che sia una manifestazione partecipata da tutti, ma senza “mostrare i muscoli”. Il tema di quest’anno è la sicurezza. In Città mancano ispettori. Infortuni e morti in aument ... 🔗torinoggi.it