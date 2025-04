Damiano David scopre un fan che lo spia e fa un balletto sexy davanti a casa sua – IL VIDEO

Damiano David che se ne accorge appena varca la soglia della sua villa di Beverly Hills. E qui le strade potevano essere due o scappare via o “affrontare” la situazione imbarazzante. Meglio la seconda e per “regalare” al fan un VIDEO che possa diventare virale il cantante ha pensato bene di improvvisare un balletto sexy, davanti al suo cancello. Missione riuscita e operazione simpatia portata a buon fine.L'articolo Damiano David scopre un fan che lo spia e fa un balletto sexy davanti a casa sua – IL VIDEO proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Damiano David scopre un fan che lo spia e fa un balletto sexy davanti a casa sua – IL VIDEO Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un fan un po’ troppo spione eche se ne accorge appena varca la soglia della sua villa di Beverly Hills. E qui le strade potevano essere due o scappare via o “affrontare” la situazione imbarazzante. Meglio la seconda e per “regalare” al fan unche possa diventare virale il cantante ha pensato bene di improvvisare unal suo cancello. Missione riuscita e operazione simpatia portata a buon fine.L'articoloun fan che loe fa unsua – ILproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cosa riportano altre fonti

Da Damiano David a Topo Gigio, i fan di Lucio Corsi a Eurovision 2025 - La notizia è arrivata con un giorno d’anticipo rispetto al termine fissato: sabato 22 febbraio Olly ha annunciato che non parteciperà a Eurovision 2025, lasciando così il posto al secondo classificato al Festival di Sanremo, Lucio Corsi. E quando la sostituzione è diventata ufficiale, sono stati tantissimi i commenti a sostegno del cantautore toscano, compresi quelli di Damiano David e di Topo Gigio, che con Corsi aveva duettato durante la serata delle cover. 🔗amica.it

Damiano David e le domande hot che lo hanno messo in imbarazzo: cosa gli hanno chiesto - Il cantante dei Maneskin ospite di un programma spagnolo per promuovere il suo album: peccato che durante la serata si sia parlato di altro... 🔗ilgiornale.it

Sanremo 2025, le pagelle dei look della seconda serata: Damiano David che classe (9), Bianca Balti principessa (9), Elodie col boa (8) - Sanremo 2025 alla seconda serata. Dopo la sfilata della prima, è oggi che si attendono le conferme sui look dei cantanti in gara. Tra i quindici che oggi calcano l'Ariston ci sono alcuni... 🔗leggo.it

Approfondimenti da altre fonti

Intervista a Damiano David che oggi, 8 gennaio, compie 26 anni: «Ho paura di cadere nella trappola della produzione in serie e della fama.»; Chi è Dove Cameron, da volto Disney all'amore travolgente con Damiano David; Silverlines, Damiano David pubblica il primo singolo: prove da solista senza i Maneskin; Cos'è successo a Damiano dei Maneskin che si è presentato in stampelle all'Eurovision?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Damiano David sorprende tutti: in mutande fuori casa di Dove Cameron, il video è imperdibile - Damiano David sorprende tutti ballando in boxer fuori casa di Dove Cameron: il suo TikTok diventa virale e conquista i social! 🔗quilink.it

Damiano David balla in mutande e ciabatte: il video è virale - Un siparietto improvvisato a Beverly Hills: Damiano David balla in mutande e ciabatte davanti casa di Dove Cameron. Il video è subito virale. 🔗105.net

Damiano David in mutande davanti casa a Beverly Hills: il suo balletto a sorpresa diventa virale - Damiano David ha infiammato i social con la sua nuova performance di danza. Sul suo profilo TikTok è apparso un video in cui balla davanti casa a Beverly Hills con indosso un outfit che ha stupito e ... 🔗fanpage.it