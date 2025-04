A destra hanno sempre la nazione in bocca ma chi oltre ai partigiani ne ha salvato l’onore? | Travaglio sul Nove

hanno sempre la nazione in bocca, sono sovranisti. Ma chi c’è oltre ai partigiani che ha salvato l’onore della nazione?”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, commentando le parole del ministro Musumeci che ha parlato del 25 aprile come dell’anniversario della fine della guerra civile. “Se noi oggi possiamo dire di aver contribuito alla nostra liberazione lo dobbiamo a quelle poche decine di migliaia di italiani che hanno deciso di combattere contro i nazisti, altrimenti noi ci saremmo presentati ai negoziati di pace da sconfitti totali. Ilfattoquotidiano.it - “A destra hanno sempre la nazione in bocca, ma chi oltre ai partigiani ne ha salvato l’onore?”: Travaglio sul Nove Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Se uno vuole dimenticare una cosa che si chiama Resistenza può anche usare il sinonimo di guerra civile, tecnicamente lo fu perché c’erano italiani che combattevano contro altri italiani. Dopodiché io sono esterrefatto da queste paraculate. Lorolain, sono sovranisti. Ma chi c’èaiche hadella?”. Così Marcoad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sulcon la partecipazione di Andrea Scanzi, commentando le parole del ministro Musumeci che ha parlato del 25 aprile come dell’anniversario della fine della guerra civile. “Se noi oggi possiamo dire di aver contribuito alla nostra liberazione lo dobbiamo a quelle poche decine di migliaia di italiani chedeciso di combattere contro i nazisti, altrimenti noi ci saremmo presentati ai negoziati di pace da sconfitti totali.

"A destra hanno sempre la nazione in bocca, ma chi oltre ai partigiani ne ha salvato…