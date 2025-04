Alessandro Coatti ucciso in Colombia | Vittima di una banda che rapina turisti adescati su Grindr Identificati i componenti del gruppo

Vanityfair.it - Alessandro Coatti, ucciso in Colombia: «Vittima di una banda che rapina turisti adescati su Grindr. Identificati i componenti del gruppo» Leggi su Vanityfair.it Attiravano stranieri attraverso l'app di incontri e poi li drogavano e derubavano. Nel caso del giovane biologo la situazione sarebbe degenerata

Su altri siti se ne discute

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, cosa non torna? Dal delitto passionale allo scambio di persona, tutte le ipotesi - Alessandro Coatti era un biologo e uno scienziato affermato, ma anche un bravo ragazzo, molto legato ai genitori che vivono a Longastrino, frazione di Alfonsine (Ravenna), anche se da cinque anni si... 🔗ilmessaggero.it

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Chi ha ucciso Alessandro Coatti? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna, biologo molecolare con laurea alla Normale di Pisa e otto anni di esperienza presso la Royal Society of Biology di Londra, stava facendo un tour in Sud America in cui voleva affiancare la vacanza allo studio, e il 3 aprile era arrivato a Santa Marta: città nel nord-est della Colombia di 400. 🔗ilfoglio.it

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, gli esperti: "firma dei paramilitari" ma gli inquirenti escludono legami con narcotraffico, trovate le gambe mutilate - Secondo gli esperti la responsabilità sarebbe del Clan del Golfo e delle Autodefensas Conquistadores de la Sierra; le ipotesi delle indagini: vittima di truffa o vincolo amoroso pericoloso Alessandro Coatti "potrebbe essere stato ucciso dai paramilitari colombiani", è questa l'ipotesi degli e 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia: il corpo fatto a pezzi, alcuni erano in una…; Colombia, biologo italiano fatto a pezzi: Alessandro Coatti adescato online e finito in una trappola; Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una banda (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato».; Svolta nelle indagini su Alessandro Coatti, il 38enne trovato morto in Colombia: «Adescato su Grindr, drogato e poi ucciso brutalmente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia. Una gang (esperta) «lo ha adescato su Grindr, drogato e poi smembrato». Le bande della scopolamina - Alessandro Coatti è stato attirato in una trappola tramite un'app di incontri, poi drogato, derubato e infine brutalmente ucciso. È questa ... 🔗msn.com

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alessandro Coatti ucciso in Colombia, svolta nelle indagini: Adescato su App di incontri ... 🔗tg24.sky.it

Si sa qualcosa in più sulla morte di Alessandro Coatti in Colombia - C'è una ricostruzione della polizia su quello che potrebbe essergli successo prima di essere ucciso e fatto a pezzi, ma poche certezze ... 🔗ilpost.it