Madonna della Pace con alzabandiera al via i festeggiamenti a Giugliano | fatti i sorteggi degli angeli

alzabandiera annuncia alla città le celebrazioni in onore della Madonna della Pace che prenderanno il via tra 50 giorni a Giugliano. Dopo i vespri, ieri è partita la processione dal Santuario dell’Annunziata sino alla confinante Parrocchia di San Giovanni. Dopodiché i confratelli hanno innalzato tra preghiere e applausi scroscianti, l’immagine della Madonna proprio .L'articolo Madonna della Pace, con alzabandiera al via i festeggiamenti a Giugliano: fatti i sorteggi degli angeli Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Madonna della Pace, con alzabandiera al via i festeggiamenti a Giugliano: fatti i sorteggi degli angeli Leggi su Teleclubitalia.it La domenica dell’annuncia alla città le celebrazioni in onoreche prenderanno il via tra 50 giorni a. Dopo i vespri, ieri è partita la processione dal Santuario dell’Annunziata sino alla confinante Parrocchia di San Giovanni. Dopodiché i confratelli hanno innalzato tra preghiere e applausi scroscianti, l’immagineproprio .L'articolo, conal via iTeleclubitalia.

Pace fatta tra Elton John e Madonna: emozionante incontro al Saturday Night Live - "Abbiamo finalmente seppellito l'ascia di guerra!". Dopo anni di tensioni, frecciatine e piccole battaglie a distanza, è finalmente scoppiata la pace tra Elton John e Madonna. E ad annunciarlo in un post sui social con cuoricini e fotografia è la stessa popstar: "Sono andata a vedere Elton John esibirsi al Saturday Night Live questo weekend! Wow" scrive. Madonna ricorda anche come al liceo una sera uscì di nascosto di casa per vedere Elton John esibirsi dal vivo a Detroit e come questo cambiò il corso della sua vita: "È stata un'esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il ... 🔗quotidiano.net

“Abbiamo finalmente seppellito l’ascia di guerra”: Madonna ed Elton John fanno pace dopo oltre 10 anni. Ecco perché avevano litigato - Madonna ed Elton John hanno finalmente fatto pace dopo più di 10 anni. Un abbraccio nel backstage del “Saturday Night Live” ha segnato la fine di una delle faide più dure del pop. È stata proprio la regina della pop music a raccontare l’incontro sui social: “Abbiamo finalmente seppellito l’ascia di guerra! Sono andata a vedere Elton John esibirsi al SNL questo weekend! Wow. Mi sono ricordata quando ero al liceo: una sera sono uscita di nascosto di casa per vedere Elton esibirsi dal vivo a Detroit! È stata un’esibizione indimenticabile che mi ha aiutato a capire il potere della musica”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Giugliano, la Festa della Madonna della Pace cambia data: il 2 giugno il clou dei festeggiamenti - Modificato il calendario a causa della concomitanza con le votazioni referendarie L'articolo Giugliano, la Festa della Madonna della Pace cambia data: il 2 giugno il clou dei festeggiamenti sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

