Marchesin lancia pesantissime accuse a Borja durante River-Boca | “Sei un picchiatore di bambini”

durante il 'Super Clasico' River Plate-Boca Juniors sono volate parole grosse. Il portiere Marchesin ha attaccato l'attaccante colombiano Borja, finito in una brutta vicenda dalla quale era stato poi assolto. Leggi su Fanpage.it il 'Super Clasico'Plate-Juniors sono volate parole grosse. Il portiereha attaccato l'attaccante colombiano, finito in una brutta vicenda dalla quale era stato poi assolto.

Approfondimenti da altre fonti

Caso Almasri, il migrante che ha denunciato il governo Meloni lancia nuove accuse: “Lo hanno mandato a uccidere altri bambini” - Dopo la denuncia contro il governo per favoreggiamento nel reato di tortura, Lam Magok, testimone delle violenze inflitte dal comandante della polizia giudiziaria libica Osama Almasri, torna ad attaccare l’esecutivo. Questa volta, le accuse rivolte alla premier Giorgia Meloni e ai suoi ministri assumono toni ancora più duri.Leggi anche: Caso Almasri, il migrante che ha denunciato il governo Meloni intervistato da Formigli 10 giorni fa Le parole di Magok: “Un uomo senza pietà” Intervenuto nel programma In altre parole su La7, intervistato da Massimo Gramellini, Magok ha ribadito la sua ... 🔗thesocialpost.it

Ramy, arrestato l’amico che insultava le forze dell’ordine da Del Debbio: accuse pesantissime - Dalle ospitate in TV alle sbarre del carcere. È finita così la parabola di Mahmoud Farid Fard, 20enne di origine egiziana, noto per le sue apparizioni nel programma Dritto e Rovescio, dove puntava il dito contro i Carabinieri per il caso Ramy. Ora è lui a dover rispondere di accuse pesantissime: rapine, spaccio di stupefacenti e lesioni aggravate.Leggi anche: Del Debbio, l’ospite immigrato: “Perché ho un pregiudizio sulla polizia italiana”. 🔗thesocialpost.it

“So chi l’ha uccisa”. Liliana Resinovich, il fratello rompe il silenzio e lancia accuse precise - Il mistero sulla morte di Liliana Resinovich si infittisce con una nuova ipotesi inquietante: la donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, potrebbe essere stata strangolata. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano Il Piccolo, la causa del decesso sarebbe un’asfissia meccanica per compressione sulla parte anteriore del corpo. Le indagini avrebbero rivelato che Liliana potrebbe essere stata colpita al volto, immobilizzata e poi strangolata con un violento movimento di torsione del collo. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marchesin lancia pesantissime accuse a Borja durante River-Boca: Sei un picchiatore di bambini. 🔗Approfondimenti da altre fonti